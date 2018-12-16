بعد توقف دام 12 عامًا.. مهرجان “الجنادرية” يعيد السعودي حسن كراني لتقديم النشرة الجوية (فيديو)

تستضيف نسخة هذا العام من المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية“، خبير الطقس السعودي حسن كراني؛ وذلك لتقديم نشرات الطقس طيلة أيام المهرجان، ليعود إلى الأضواء بعد اعتزال دام 12 عامًا.

وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان الخبر عبر “تويتر”، قائلًا: “مع الأجواء الجميلة يسعدنا أن نعود للماضي الجميل مع خبير الطقس الأستاذ حسن كراني؛ ليقدم نشرة جوية خاصة بمهرجان الجنادرية يوميًّا الساعة الـ10:00 مساء، طيلة أيام المهرجان”.

ويُعد حسن كراني، أول مذيع لـ”النشرة الجوية”، ظل يقدمها على شاشة التلفزيون السعودي لمدة 29 عامًا متواصلة (من 1398هـ إلى 1427هـ)، ولمدة ربع ساعة يوميًا على الهواء مباشرة، ومختتمًا كل يوم بجملته الشهيرة “أعزائي.. شكرًا لإصغائكم وأحلى الأماني”.. وتوقف منذ 12 عامًا عن تقديمها.

كراني، لم يتوقف عن تلبية واجبه الوظيفي بإلقاء محاضرات علم “الأرصاد الجوية”، في المعهد البحري للصيد، ومراكز أخرى متخصصة في هذا المجال، ويتابع كل جديد في هذا العلم الذي يتخصص فيه، وهو متعاون مع مراكز ومنظمات عالمية مهتمة بطقس المناطق الاستوائية وتغير عناصره المناخية.