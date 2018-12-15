محمد بن سلمان لسعودي: ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب (فيديو)

ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في فيديو صوّره شاب سعودي، أثناء تواجد الأمير في ميدان سباق “فورملا إي” في الدرعية.

ووصل الأمير السعودي الشاب، اليوم السبت، إلى ميدان سباق “فورملا إي” في الدرعية، حيث ينطلق السباق الكبير، بحضور 11 فريقًا عالميًا من خلال 22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة “أي بي بي فورمولا إي”، الذي يتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.

وتتنافس الفرق التي جاءت من ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا والبرازيل وفرنسا وسويسرا والأرجنتين والبرتغال، في مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم باستخدام سيارات الجيل الثاني من “الفورمولا إي”.

وشوهد الأمير محمد بن سلمان يدخل حلبة السباق مع عدد من المرافقين لافتتاحية الفعالية الضخمة، التي تستضيفها البلاد ضمن خطط للتحديث والتطوير.