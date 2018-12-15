لحظة افتتاح محمد بن سلمان لسباق “فورمولا إي” في الدرعية (فيديو)

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السبت، إلى ميدان سباق “فورملا إي” في الدرعية، حيث ينطلق السباق الكبير، بحضور 11 فريقًا عالميًا من خلال 22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة “أي بي بي فورمولا إي”، الذي يتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.
وتتنافس الفرق التي جاءت من ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا والبرازيل وفرنسا وسويسرا والأرجنتين والبرتغال، في مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم باستخدام سيارات الجيل الثاني من “الفورمولا إي”.
وشوهد الأمير محمد بن سلمان يدخل حلبة السباق مع عدد من المرافقين لافتتاحية الفعالية الضخمة، التي تستضيفها البلاد ضمن خطط للتحديث والتطوير.
لحظة دخول الأمير #محمد_بن_سلمان الحلبة لافتتاح سباق #فورمولا_إي #إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/onvBp9o8Tk
— إرم نيوز (@EremNews) December 15, 2018
ونشر حساب وزارة الخارجية السعودية مقطعًا يُظهر فعالية الافتتاح الرسمي للجولة الكبرى من السباق.
قبل قليل.. #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يشهد الجولة الكبرى لسباق #فورمولا_اي_الدرعية#فعاليات_فورملا_اي_الدرعية#AdDiriyahEPrix pic.twitter.com/nP1gQEE7cc
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) December 15, 2018