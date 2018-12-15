سعودي يقر أمام محكمة أمريكية بكذبه بشأن “حضور تدريبات للقاعدة”

أقر مواطن سعودي بذنبه أمام محكمة اتحادية في أوكلاهوما الأمريكية، الجمعة، وقيامه بتزوير تأشيرة دخول والكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن حضوره معسكر تدريب للقاعدة في أفغانستان عام2000.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن نايف عبد العزيز الفلاج (35 عامًا) اعتُقل في فبراير/ شباط، ويواجه حكمًا بالسجن 18 عامًا، فيما سيصدر الحكم عليه خلال ثلاثة أشهر تقريبًا.

ووفق البيان فإن بصمات السعودي، وُجدت على وثائق عثر عليها الجيش الأمريكي في مخبأ للقاعدة في أفغانستان، إذ كان من بين تلك الوثائق طلب انضمام لمعسكر تدريب تابع للقاعدة في أفغانستان.

وأشارت الوزارة إلى أن السعودي “زعم أنه دخل في البداية الولايات المتحدة أواخر 2011 بتأشيرة لم تكن تأشيرة هجرة بناء على وضع زوجته كطالبة أجنبية”، لكنه أجاب بشكل كاذب على عدة أسئلة بشأن طلبه للتأشيرة بما في ذلك ما إذا كان أيد في أي مرة تنظيمًا إرهابيًّا.

وكان المواطن السعودي حصل على شهادة طيران خاصة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، ولكنها أُلغيت العام الماضي؛ لأن السلطات الاتحادية رأت أن هناك خطرًا من قيامه بقرصنة جوية أو إرهاب.