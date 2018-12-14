بالفيديو.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور السعودي ويوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

أشعل الفنان المصري عمرو دياب، حماس الجماهير السعودية بمجموعة من الأغاني التي قدمها مساء الجمعة، ضمن فعاليات حفل بطولة الفورمولا إي في الدرعية بالمملكة العربية.

وتحتضن السعودية، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 ديسمبر، سباق “الفورمولا إي – الدرعية 2018″، وهي فعالية رياضية وموسيقية وثقافية كبرى.

وغنى عمرو دياب في بداية الحفل ميدلي قصيرًا جمع فيه عددًا من أغانيه القديمة، أبرزها أغنية “تملي معاك” التي انتزع بها صيحات الجمهور، وتبعها بباقة متنوعة من أجدد وأروع أغانيه من بينها أغاني ألبومه الجديد “كل حياتي”.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وشهدت الأجواء تفاعلًا مع الهضبة وصيحات من الحاضرين بطريقة حماسية.

وخلال الحفل وجه الفنان المصري الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية على استضافته في المملكة ورعاية الحفل.

يذكر أن الهضبة حصد ملايين المشاهدات بأغاني وكليبات ألبومه الجديد “كل حياتي”، إذ تخطت أغنية “يتعلموا” حاجز الـ17 مليون مشاهدة، فيما كسرت أغنية “بحبك أنا” حاجز الـ34 مليون مشاهدة على يوتيوب.