الكشف عن تفاصيل قتل سعودي لاثنين من عمال النظافة

كشفت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة في الجريمة التي شهدتها محافظة صامطة صباح اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مصرع اثنين من العمالة الوافدة، وإصابة ثالث تم نقله إلى المستشفى.

وقال أحد أقرباء المصاب الآسيوي (وهو الشخص الثالث) وأُصيب بطلقة في الرأس والقدم، إنهم كانوا في المركبة ينتظرون المشرف وهو من جنسية عربية عندما فوجئوا بطلقات نارية، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة المتحدث.

وتم إيقاف الجاني لدى الجهات الأمنية بعد وقت قصير من جريمته وبحوزته السلاح الرشاش للتحقيق بملابسات الواقعة.

يذكر أن سعوديًا في العقد الرابع من العمر فتح نيران سلاح رشاش على عمّال قرب محافظة صامطة، ما أدَّى إلى مقتل اثنين في الحال، وإصابة ثالث إصابة خطرة.