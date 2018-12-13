تعرف على تفاصيل قصة مؤثرة بطلتها رضيعة سعودية جرفتها السيول منذ أسبوعين (فيديو وصور)

لم تتوقف فرق إنقاذ رسمية وتطوعية في السعودية، عن عمليات بحث مضنية تستهدف العثور على رضيعة سعودية جرفتها السيول قبل أسبوعين، في قصة إنسانية مؤثرة تغلبت فيها العواطف والمشاعر على القواعد المهنية لعمليات الإنقاذ.

وبدأت القصة عندما فقدت عائلة سعودية قبل ايبوعين، ابنتها الرضيعة، خزامى الرفاعي، عندما داهم سيل جارف سيارتهم بينما كانت تسير في بمركز “تلعة نزاء” التابع لمحافظة ينبع في المدينة المنورة، في حادثة نجا فيها والدا خزامى وأشقائها بعد تدخل طائرة مروحية تابعة للأمن، لكنهم فقدوا ابنتهم ذات الأشهر السبعة في وادي ثماء الذي انزلقت سيارة العائلة إليه.

ومنذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تقوم فرق من الدفاع المدني في المنطقة، وفرق تطوعية، وسكان من المنطقة، بجانب أقارب للرضيعة المفقودة، في البحث عنها، كما لو كانوا متأكدين من أنها مازالت على قيد الحياة.

وتشارك في عمليات البحث عن خزامى، فرق الدفاع المدني، وفرق من الهيئة الملكية بينبع الصناعية وأمن المنشآت والحرس الوطني والكشافة وفريق ساعد والسلام التطوعي وبعض المتطوعين من الأهالي.

#خزامي_الرفاعي جهود جباره يشكر عليها الجميع الله يكتب الاجر pic.twitter.com/XhdRsK9DGd — أبو سعود (@2013120) December 8, 2018

فيديو/ جانب من عملية البحث عن الطفله المفقودة بوادي ثما #خزامي_الرفاعي #ينبع pic.twitter.com/60OWtYMsmD — هاني الرفاعي (@hanialrefaee) December 6, 2018

وتقوم عمليات البحث على المسح والتمشيط داخل الوادي بدءاً من نقطة انجراف المركبة وفقدان الطفلة داخل الوادي، بما في ذلك داخل المستنقعات المائية والأشجار الكثيفة داخل الوادي، إضافة إلى البحث داخل الحفر العشوائية بالوادي، كما تم انتشار الغوّاصين داخل المستنقعات المائية بعد تخفيض منسوب المياه منها.

#خزامي_الرفاعي جهود كبيره يشكرون عليها البحث مستمر pic.twitter.com/sK6hid6iBF — أبو سعود (@2013120) December 8, 2018

الدفاع المدني وكل من تعاون معهم في البحث عن #طفلة_وادي_ثما اسأل الله لكم العون واليسر ونتمنى زيادة عدد المتطوعين بالبحث حتى يتم العثور عليها ، ، اللهم اربط على قلوب اَهلها. #خزامي_الرفاعي pic.twitter.com/gzdPMRkC8R — الكاسر y20 ♡ (@r7ms431) December 9, 2018

#خزامي_الرفاعي البحث في وادي ثما مستمر حتى اللحضه pic.twitter.com/yFxx0Vppa3 — أبو سعود (@2013120) December 8, 2018

ويوم الخميس الماضي، أثار سلوك الكلاب البوليسية المستخدمة في البحث، شكوك فرق الإنقاذ بسبب وقوف الكلاب طويلا بقرب إحدى الحفر، ليبدأ العمل على شفط المياه من الحفرة، لكن دون جدوى أيضاً.

وجذب إصرار فرق الإنقاذ على مواصلة البحث، إعجاباً كبيراً وإشادات لم تقل عن حجم التعاطف الكبير مع عائلة الرضيعة السعودية التي تأمل على الأقل التيقن من مصير خزامى.

#خزامي_الرفاعي لازالت الجهود مستمره في البحث عن المفقودة خزامى pic.twitter.com/ndMvSZug8X — أبو سعود (@2013120) December 8, 2018

ووفق إحصائية رسمية، وبالتزامن مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول التي تخلفها، قضى نحو 30 شخصاً في حوادث صعق كهرباء وغرق في السيول الجارفة في مختلف مناطق المملكة في غضون شهر فقط، لكن أي من تلك الحوادث لم تحظى بالشهرة التي رافقت قصة خزامى الرفاعي المؤثرة.

المركز الاعلامي لفريق ساعد للبحث والانقاذ التطوعي بمحافظة #ينبع يجري لقاء حصري مع والد الطفلة #خزامي_الرفاعي المفقودة في وادي ثماء

اجرى اللقاء الزميل الإعلامي الاستاذ عيسى عشي

????????????ماذا قال والد الطفله بخصوص الدفاع المدني والفرق التطوعية التي لا زالت تبحث عن الطفلة خزامى pic.twitter.com/7y4cDr12tK — سناب ساحات ينبع (@Y7COM_) December 10, 2018

عادت قصة خزامى، بالسعوديين إلى سنوات سابقة، عندما استمرت محاولات استخراج طفلة سعودية تدعى لما الروقي من بئر سقط فيه بمدينة تبوك عام 2014، استمرت 48 يوماً ، حتى تم استخراج جثتها في واحدة من أشهر القصص الإنسانية الحزينة والمؤثرة.