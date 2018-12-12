مصدر في الشرعية: أسرى سعوديون في اتفاق التبادل بين الأطراف اليمنية

أكّد مصدر في وفد الحكومة اليمنية الشرعية، المشارك في مفاوضات السويد ومسؤول حكومي آخر، الأربعاء، أن اتفاق تبادل الأسرى الموقع مع جماعة الحوثي يشمل جنودًا سعوديين، في تأكيد نادر لوجود أسرى من المملكة في اليمن.

وقال المصدر في الوفد لوكالة “فرانس برس” مفضّلًا عدم كشف هويته إن لائحة أسماء الأسرى التي تقدّمت بها الحكومة تضم أكثر من 100 عسكري غير يمني بينهم سعوديون، بينما ذكر المسؤول الحكومي أن عدد السعوديين يقدّر بثلاثين.

ويخوض وفدان من الحكومة والحوثيين محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في ريمبو في السويد منذ الخميس الماضي، وتوصلا خلال الأيام الماضية إلى اتفاق مهم لتبادل الأسرى، وقدّم المتمردون أسماء 7487 شخصًا، بينما قدّمت الحكومة أسماء 8576 أسيرًا.

ومن المفترض أن يراجع كل من الطرفين لائحة الطرف الآخر قبل أن تبدأ عملية التبادل.

وكان الحوثيون قد أعلنوا الثلاثاء لدى تبادل اللوائح أن أسماء الأسرى الذين تطالب بهم الحكومة تشمل سعوديين.