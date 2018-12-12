وكالة “فيتش”: من المستبعد أن يؤثر مقتل خاشقجي على تصنيف السعودية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنه من المستبعد أن يؤثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، على تقييمها للمخاطر الائتمانية للمملكة.

ويقول جان فريدريش رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا لدى “فيتش”، إن الأحداث في تركيا لم تغير الموقف كثيرًا”.

وأضاف فريدريش بمؤتمر في دبي الأربعاء، أنه “من المستبعد أن يكون لتبعات مقتل خاشقجي أثر على التصنيف الذي تضعه فيتش، ما لم يحدث تغيير جذري.”

والمملكة واحدة من بين المصدرين الرئيسيين للدين الأجنبي في الأسواق الناشئة، وباعت سندات مقومة بالدولار بقيمة 52 مليار دولار منذ بدأت دخول أسواق الدين العالمية في 2016.

وأكدت “فيتش” الشهر الماضي تصنيفها للسعودية عند A+.