مستثمر سعودي يروي تفاصيل وقوعه بشباك محتالة سودانية وخسارته الملايين

كشف مستثمر سعودي في السودان يدعى عبدالكريم الزهراني تفاصيل عملية الاحتيال التي أوقعته بها سيدة سودانية – ادعت أنها سيدة أعمال – حيث باعت له أراضي زراعية وهمية بمساحات شاسعة لا تملكها، ثم عادت لشراء جميع إنتاجه من المحاصيل الزراعية بشيكات دون رصيد.

وكانت المتهمة – والتي احتالت على العديد من رجال الأعمال الخليجيين بقضايا مشابهة – قد تمكنت من خداع ضحاياها بالإيحاء أن لها علاقات مع وزراء ومسؤولين سودانيين.

وقال محامي الزهراني، إن السيدة استولت من موكله على قرابة 3 ملايين ريال (ما يقارب 800 ألف دولار)، بالإضافة إلى مبالغ أخرى من موكلين آخرين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المستثمر الزهراني دخل السودان منذ قرابة 4 سنوات، حيث تلقفته امرأة بسيارات فارهة وفنادق 5 نجوم، وسبق ذلك مجموعة منظمة تسويقية بالسعودية مع دعاية مميزة وقتها، حيث زعمت المرأة أنها شقيقة مسؤول رفيع المستوى ولديها الإجراءات والتسهيلات.

وأضاف المستثمر: “ادعت تملّكها للأرض الزراعية التي باعتها لي وهي قرابة 32 ألف فدان في مشروعات الملاحة والجلال بولاية النيل الأبيض، قالت إنها تمتلكها بعقود اتضح فيما بعد أنها مزورة، ثم عادت لشراء جميع محاصيلي الزراعية باعتمادات بنكية كبيرة وشيكات اتضح أنها دون رصيد، وبلقائي والي النيل الأبيض السابق الدكتور عبدالحميد موسى كاشا منحني خطابًا مفاده بأنها لا تملك أي أرض زراعية في هذه المشاريع، فعلمنا حينها أننا أمام عصابة منظمة وأنها احتالت علينا مرتين، خصوصًا أن الحالات المماثلة لي كثيرة، لكن ثقتنا في عدالة القضاء تبعث لنا أملًا متجددًا”.

وبلغت عدد البلاغات باتهامات بالتزوير في الأراضي الزراعية والاحتيال، التي تواجهها السيدة لدى القضاء السوداني، 17 بلاغًا من قبل مستثمرين سعوديين و15 بلاغًا من مستثمرين سودانيين.

كما استولت السيدة – إضافة إلى مبلغ 3 ملايين ريال – على مبالغ أخرى من 16 مستثمرًا سعوديًا تراوحت بين 700 ألف ريال (189,000 دولار) إلى 200 ألف ريال سعودي (54,000 دولار).