سعودي عثر على مفقودي “حفر الباطن” يكشف التفاصيل

كشف المواطن الذي عثر على بطاقة قائد المركبة المفقودة منذ قرابة شهر في المملكة العربية السعودية، وبداخلها قائدها و3 أطفال، تفاصيل العثور على جثامينهم في مستنقع مائي بحفر الباطن.

وبيّن المواطن أن طفلته هي التي توصلت للخيط الذي أوصل إلى المفقودين، بعد أن عثرت على بطاقة قائد المركبة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال حمود الشمري إنه “خرج مع عائلته للتنزه وجلسوا قرب مستنقع مائي، وبعدها أتت ابنته (11 عامًا) وسلمته بطاقة عثرت عليها تطفو فوق مياه المستنقع، وعند تفحصه لها، تعرّف إلى صاحبها الذي كان أحد الأربعة المفقودين”.

تم العثور ع مفقودين الحفر

بمستنقع شمال حفر الباطن pic.twitter.com/LnDf0qEnM1 — فريق إنقاذ التطوعي (@enqadhteam) December 9, 2018

وأضاف أنه أبلغ الشرطة التي حضرت إلى المكان، ونزل غواصون إلى المستنقع، واشتبهوا بجسم غريب، فتم شفط المياه لتظهر السيارة ويتم سحبها بالونش، حيث عثر على المفقودين داخلها.

وكان نشطاء تداولوا على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة إخراج السيارة من بركة مياه، وبداخلها جثامين المفقودين.