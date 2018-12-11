السعوديات يتفوقن على مواطنيهن الرجال بالحصول على وظائف القطاع الخاص في السعودية

كشفت إحصائية رسمية سعودية، الثلاثاء، أن السعوديات اللاتي حصلن على وظائف في القطاع الخاص، تفوقن على مواطنيهن الرجال في القطاع ذاته، الذي تعوّل عليه المملكة في تخفيض نسب البطالة المتزايدة في البلاد.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إن “قرابة 10 آلاف شخص من المسجلين في برنامج حافز لدعم العاطلين عن العمل، حصلوا على وظائف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان أغلبهم من النساء”.

وأوضح الصندوق الحكومي أن “عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 9056 مستفيدًا ومستفيدة، منهم 5141 من الإناث و3915 من الذكور”.

وتكافح السعودية لخفض نسبة البطالة التي تقارب 13% في المتوسط بين الجنسين، فيما ترتفع لأكثر من ذلك فيما لو اقتصر حساب النسبة على النساء العاطلات عن العمل فقط.

وتقدّم وزارة العمل دعمًا ماديًّا شهريًّا للعاطلين عن العمل من الجنسين، وفق شروط لحين حصولهم على وظائف في القطاع الخاص بعد اتباع دورات تدريبية يوفرها لهم صندوق “هدف”.

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج “حافز البحث عن عمل” ألفي ريال شهريًّا، فيما تنخفض بالنسبة للمسجلين في برنامج “حافز صعوبة الحصول على عمل” إلى 1500 ريال شهريًّا للأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم 1250 ريالًا للأشهر الأربعة الثانية، ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة.

وأعلن صندوق “هدف”، أنه سيودع الأربعاء، أكثر من 411 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 273 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز، وذلك عن شهر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.