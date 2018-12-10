الرئاسة التركية تعلّق على رفض السعودية تسليم المتهمين بقتل خاشقجي

أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الإثنين، عمّا سماها “خيبة أمل”، من ردّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على طلب أنقرة تسليم متهمين بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في بيان صحفي، أكد فيه ألطون، أن “رد وزير الخارجية السعودي على طلب تركيا تسليم قتلة خاشقجي مخيب للآمال”.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده لن تسلم تركيا مواطنيها المتهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، في ختام قمة لدول مجلس التعاون الخليجي: ”لا نسلّم مواطنينا”.

وتابع: ”من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات بطريقة قانونية، تُصدر أوامر اعتقال”.

ورفض الجبير تسييس قضية خاشقجي، قائلًا: السعودية “لن تخفي شيئًا، وكلما حصلنا على معلومات سنُظهرها، كما يحدث في كثير من الجرائم التي يتم فيها التحقيق، والمتهمون أُحيلوا إلى النائب العام السعودي، ولا أعلّق على المسائل القضائية، والنائب العام لديه متحدث رسمي”.

واتهم ألطون القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، بأنه شريك في جريمة قتل خاشقجي، التي وصفها بالبشعة.

وقال: “في ظلّ هذه الظروف، من الطبيعي أن يحاكم القتلة في المحاكم التركية، كما أن رفض تسليم قتلة خاشقجي يجعل من يتهمون السعودية بمحاولة التستر على الجريمة على حق”، وفق تعبيره.

وأصدرت محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني؛ على خلفية جريمة قتل خاشقجي، وطلبت تركيا من السعودية تسليمهما.