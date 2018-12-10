بعد 26 يومًا على اختفائهم.. العثور على جثامين 4 سعوديين في بركة مائية (فيديو)

تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية من العثور على جثامين 4 مواطنين في محافظة حفر الباطن، بعد 26 يومًا من اختفائهم.

وبحسب تقارير إخبارية محلية “وجدت جثامين المواطنين الأربعة، وهم (شاب و3 أطفال) داخل مركبتهم في بركة مائية عميقة”.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة إخراج السيارة من بركة مياه، وبداخلها جثامين المفقودين.

تم العثور ع مفقودين الحفر

بمستنقع شمال حفر الباطن pic.twitter.com/LnDf0qEnM1 — فريق إنقاذ التطوعي (@enqadhteam) December 9, 2018

وقالت المصادر “إن أحد الأشخاص عثر على بطاقة عمل تخص قائد المركبة المفقود، فأبلغ الجهات الأمنية، التي عاودت البحث من جديد بالقرب من الموقع، وقامت بتفريغ الماء بأحد المستنقعات، حيث عثر على المركبة، وتم استخراجها وبداخلها جثث المفقودين”.