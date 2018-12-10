رجل أعمال سعودي يقترح إنشاء بنك عربي عملاق لتمويل إعادة الإعمار بالمنطقة

اقترح رجل أعمال سعودي معروف، إنشاء بنك عربي عملاق تصل موارده المالية الى 1.5 ترليون دولار، لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة ودعم قطاع المقاولات.

وأشار فهد محمد الحمادي الرئيس السابق لاتحاد المقاولين العرب إلى أن تقديرات مستقلة أظهرت أن تكلفة مشاريع إعادة الإعمار في العراق وسوريا وليبيا واليمن تزيد على 1.2 ترليون دولار، وأن هذه الدول ليست لديها سيولة كافية لتمويل تلك المشاريع.

وأوضح في تصريح لـ”إرم نيوز” أن قطاع المقاولات فى العالم العربى يعتبر من القطاعات الأساسية فى التنمية الاقتصادية، وأنه واجه العديد من مشاكل التمويل فى الفترة السابقة؛ ما أدّى إلى خسارة حوالي 62 % من شركات المقاولات في عام 2016، فيما انسحب أكثر من 37 % منها، وتحوّل 45 % من شركات المقاولات إلى نشاط الصيانة.

وقال:”إن دولًا عربية منكوبة مثل: سوريا والعراق واليمن وليبيا، تحتاج إلى أكثر من تريليون ومائتي مليار دولار لإعادة إعمارها، ويجب أن يكون هناك بنك لإعادة إعمار هذه الدول وتشجيع قطاع المقاولات فى الوطن العربى وزيادة التعاون الاقتصادي والمالي الإقليمي قى قطاع المقاولات والبنية التحتية وإعادة الإعمار وتمويل مشروعات البنية التحتية ودعم المقاولين المتعثرين في الدول العربية، وأن تكون المؤسسة المصرفية الرائدة في تنمية قطاع التشييد والبناء وإعادة الإعمار فى العالم العربي.”

واقترح الحمادى أن يبدأ البنك برأس مال يبلغ 600 مليار دولار يرتفع في نهاية المطاف إلى ترليون وخمسمائة مليار دولار، مشيرًا إلى أن مشاركة الحكومات العربية في رأس مال البنك يمكن أن تصل الى 45% ما يجعلها أكبر المساهمين فيما يساهم ببقية رأس المال مقاولون ورجال أعمال وبنوك وشركات مالية ومستثمرون آخرون.