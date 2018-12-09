الجبير يؤكد رفض السعودية تسليم مواطنيها المتهمين بالتورط بقتل خاشقجي لتركيا

جدَّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد، رفض السعودية تسليم مواطنيها المتهمين بالتورط بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي لتركيا، مؤكدًا في الوقت نفسه انفتاح المملكة على أي أدلة للمساعدة في التحقيقات بتلك القضية.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في ختام قمة لدول مجلس التعاون الخليجي:”لا نسلّم مواطنينا”.

وأضاف:”من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات بطريقة قانونية، تُصدر أوامر اعتقال”.

وتابع أن السعودية “لن تخفي شيئًا، وكلما حصلنا على معلومات سنُظهرها، كما يحدث في كثير من الجرائم التي يتم فيها التحقيق، والمتهمون أُحيلوا إلى النائب العام السعودي، ولا أعلّق على المسائل القضائية، والنائب العام لديه متحدث رسمي”.

وكان المدعي العام في إسطنبول قد أصدر مذكرتين للقبض على اللواء أحمد عسيري، والمستشار السابق سعود القحطاني.

وأقالت السعودية القحطاني وعسيري من منصبي مستشار في الديوان الملكي، ونائب رئيس الاستخبارات.

من جانب آخر، قال الجبير، إن “دول الخليج، ومصر، والأردن، تُجري محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة بهدف مواجهة العدوان الخارجي”.

وأوضح الجبير أن “هدف تلك المحادثات التوصل إلى ترتيبات أمنية في الشرق الأوسط تحمي المنطقة من العدوان الخارجي، وتعزز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة”، بحسب ما ذكرت “فرانس برس”.

من جانبه، أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، ترحيب المجلس بتعيين السعودي عيد الشلوي قائدًا للقيادة العسكرية الخليجية الموحدة.

وقال الزياني إن “المجلس الأعلى أبدى ارتياحه لتعزيز العمل الخليجي المشترك، ومضاعفة الجهود في استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركتين”.

وأضاف أن “المجلس يرحب بتعيين الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائدًا للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي”.

واعتبر الزياني، تعيين الشلوي الشهر الماضي، “خطوة مهمة نحو استكمال المنظومة الأمنية المشتركة لدول التعاون الخليجي”.