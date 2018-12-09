بالصور والفيديو.. مصرع طالبة وإصابة 6 بحادث تصادم مروع في السعودية

لقيت طالبة جامعية سعودية اليوم الأحد، مصرعها، وأصيبت 6 من زميلاتها، في حادث تصادم مروع وقع على طريق “عشیرة المحاني” شمال محافظة الطائف.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو للحادث، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مركبتين متضررتين بشكل كبير من تصادمهما على الطريق.

#حادث_باص_طالبات_المحاني طالبات متوجهات لجامعه الطايف لاختبار ماده اللغه الانجليزيه وقدر الله وماشاء فعل حادث شنيع نتج عنه سبعه اصابات وفاه طالبه ???????? pic.twitter.com/YwIrRQOjaq — مرام الروقي… (@maram_roqi) December 9, 2018

وقال نشطاء من أبناء المنطقة إن الحادث وقع صباح الأحد خلال توجه الطالبات من مركز “المحاني” إلى جامعتهن في مدينة الطائف.

وأوضحت حسابات إخبارية أن الطالبات “كن في سيارة من نوع فان عندما اصطدمت بسيارة صغيرة على الطريق، ما تسبب بإصابة سائقي المركبتين والطالبات السبع، قبل أن تفارق إحداهن الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها القوية”.

اخر التطورات وفاة طالبة ابنة عبدالرحمن بن ناشي الدجيما رحمها الله واسكنها فسيح جناته والباقيات باذن الله سليمة #حادث_باص_طالبات_المحاني — جوال المحاني (@jawalalmahani) December 9, 2018

رحمك الله يازوجتي الغالية وجعل قبرك روضةً من رياض وانا على فراقك لمحزونون

نحمدك يارب على ماكتبت وقدّرت

اللهم اربط على قلبي وقلب ابنائها

لا اله الا الله ولاحولا ولاقوة الا بالله . #حادث_باص_طالبات_المحاني — ѕυℓтαη αℓ-яσgi (@s111111sss1) December 9, 2018

#حادث_باص_طالبات_المحاني اتقدم بااحرالتعازي لابناء العمومه (الدجمان)

في ووفاة نوف بنت عبدالرحمن الدجيماء

زوجة اخونا سلطان بن عبدالله الدجيماء

رحمها الله وغفرلها اللهم اهلها الصبروالسلون — الفريع لها في ال ❤ مكانا (@ALFR__ya) December 9, 2018

وقال مدونون سعوديون إن سائق المركبة الصغيرة، قضى في الحادث أيضًا، دون أن يتسنى لـ”إرم نيوز” التثبت من ذلك من جهة رسمية.

وفاة طالبة في #حادث_باص_طالبات_المحاني

مع سيارة أخرى قرب محدثة #عشيرة لتلحق

بقائد المركبة الأخرى الذي توفي مباشرة بموقع الحادث صباح اليوم ،

وأصابة سائق الباص بكسور في قدميه بينماإصابات الطالبات الأخرى غير خطيرة نسأل الله الرحمة لمن توفي

والشفاء العاجل للمصابين pic.twitter.com/m2VSdCY8Y8 — فﮩد آلُقٌرشيُ (@fahadmhg141913) December 9, 2018

وأثار الحادث موجة تعاطف واسعة مع الطالبات وعائلاتهن، لاسيما الطالبة المتوفاة، وسط دعوات لافتتاح فروع للكليات الجامعية في مركز “المحاني” وتجنيب الطالبات قطع مسافة تفوق مئتي كيلومتر ذهابًا وإيابًا بشكل يومي.

#حادث_باص_طالبات_المحاني

نطالب معالي #مدير_جامعة_الطائف@DrHzaman

بفتح شعبة على الأقل من الجامعة في #المحاني وهو الطلب الذي وصل المدير السابق دون جدوى

والمحاني مرشحة لأن تكون محافظة وتبعد عن الجامعة قرابة 120 ك

ساهموا في حقن الدماء التي تغير بها لون هذا الطريق والله المستعان — د. سلطان بن بدير العتيبي (@aboalwaled10) December 9, 2018

#حادث_باص_طالبات_المحاني طريق مزدوج مليئ بالملاحظات وكثرة الحوادث شبه يومي هلكت ارواح بسبب هذا الطريق الخطر نتمنى من الجهات المسؤلين بايجاد حلول لمعناة طلابنا وطالبات أهالي المحاني والقرى المجاوره لها #الى_متى_هكذا pic.twitter.com/mqM7C1P6vD — majed (@majed55689648) December 9, 2018

وقد أثيرت انتقادات حول الطريق الذي وقع عليه الحادث، ترتبط بضيقه على الرغم من كثافة حركة المرور عليه، للقادمين من القرى والبلدات المنتشرة بكثرة على جانبيه، وبينهم معلمون وطلاب وموظفون.

#حادث_باص_طالبات_المحاني طريق مزدوج مليئ بالملاحظات وكثرة الحوادث شبه يومي هلكت ارواح بسبب هذا الطريق الخطر نتمنى من الجهات المسؤلين بايجاد حلول لمعناة طلابنا وطالبات أهالي المحاني والقرى المجاوره لها #الى_متى_هكذا — سلطان بن محمد (@i__SM511) December 9, 2018

وتحتل السعودية مركزًا متقدمًا جدًا في عدد الحوادث المروية المسجلة فيها، والوفيات والإصابات الناجمة عنها، على الرغم من الجهود الرسمية المبذولة لخفض عدد الحوادث اليومية.