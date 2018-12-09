بالصور والفيديو.. مصرع طالبة وإصابة 6 بحادث تصادم مروع في السعودية

بالصور والفيديو.. مصرع طالبة وإصابة 6 بحادث تصادم مروع في السعودية

المصدر: إرم نيوز

لقيت طالبة جامعية سعودية اليوم الأحد، مصرعها، وأصيبت 6 من زميلاتها، في حادث تصادم مروع وقع على طريق “عشیرة المحاني” شمال محافظة الطائف.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو للحادث، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مركبتين متضررتين بشكل كبير من تصادمهما على الطريق.

وقال نشطاء من أبناء المنطقة إن الحادث وقع صباح الأحد خلال توجه الطالبات من مركز “المحاني” إلى جامعتهن في مدينة الطائف.

وأوضحت حسابات إخبارية أن الطالبات “كن في سيارة من نوع فان عندما اصطدمت بسيارة صغيرة على الطريق، ما تسبب بإصابة سائقي المركبتين والطالبات السبع، قبل أن تفارق إحداهن الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها القوية”.

وقال مدونون سعوديون إن سائق المركبة الصغيرة، قضى في الحادث أيضًا، دون أن يتسنى لـ”إرم نيوز” التثبت من ذلك من جهة رسمية.

 وأثار الحادث موجة تعاطف واسعة مع الطالبات وعائلاتهن، لاسيما الطالبة المتوفاة، وسط دعوات لافتتاح فروع للكليات الجامعية في مركز “المحاني” وتجنيب الطالبات قطع مسافة تفوق مئتي كيلومتر ذهابًا وإيابًا بشكل يومي.

وقد أثيرت انتقادات حول الطريق الذي وقع عليه الحادث، ترتبط بضيقه على الرغم من كثافة حركة المرور عليه، للقادمين من القرى والبلدات المنتشرة بكثرة على جانبيه، وبينهم معلمون وطلاب وموظفون.

وتحتل السعودية مركزًا متقدمًا جدًا في عدد الحوادث المروية المسجلة فيها، والوفيات والإصابات الناجمة عنها، على الرغم من الجهود الرسمية المبذولة لخفض عدد الحوادث اليومية.

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