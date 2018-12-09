بالفيديو.. رصد القمرين “سعودي سات 5” لحظة مرورهما فوق سماء المملكة

كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن رصد القمرين الصناعيين السعوديين “سعودي سات 5أ” و “سعودي سات 5ب”، لحظة مرورهما فوق سماء المملكة العربية السعودية داخل مدارهما المنخفض حول الأرض.

وقالت المدينة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إنه “تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشارت إلى أن المرور الأول للقمر “سعودي سات 5 أ” كان في تمام الساعة 10:25 من صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية، فيما كان المرور الأول للقمر “سعودي سات 5 ب” في تمام الساعة 10:26 من صباح ذات اليوم، وتم الاتصال بهما بنجاح.

وذكرت المدينة، أنه و”من خلال البيانات الأولية يتضح أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب”.

وجرى إطلاق الصاروخين على متن الصاروخ الصيني “Long March 2D”، من قاعدة جيوغوان في جمهورية الصين الشعبية، يوم الجمعة الماضي.