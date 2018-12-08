صورة غير مألوفة للنجمة سارة الودعاني تثير الجدل بين متابعيها

أثارة صورة غير مألوفة لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، سارة الودعاني، جدلاً واسعاً بين متابعيها الذين لم يعتادوا رؤيتها من دون حجاب يغطي رأسها.

ويقول مدونون إن الصورة المثيرة للجدل، تم نشرها في حساب الشابة العشرينية بموقع “إنستغرام”، وأنها قامت بحذفها بعد وقت قصير من نشرها.

ويظهر في الصورة ابنة مدينة الأحساء تلتقط لنفسها صورة مقابل مرآة من دون حجابها الذي اعتادت الظهور فيه على الدوام.

ولم تعلق الودعاني على الجدل الحاصل، إذ يتهمها عدد من المدونين بتعمد نشر الصورة ومن ثم حذفها بهدف جلب الأضواء.

ويقول فريق مدافع عنها، إن الودعاني نشرت الصورة عن طريق الخطأ، وأنها في مراحل متقدمة من حملها، ولا يمكن أن تقدم مثل هكذا خطوة بينما أثرت أعراض الحمل على وجهها.

ياناس حرام حرام حرام اتقوا الله من ستر على مسلمٍ ستر الله عليه يوم القيامه ليش كذا صرتوا تحبون الفضائح البنت محجبة واغلطت حرام عليكم الله يفضحكم مثل ما قعدتوا تسوون بهالبنت حرام عليكم اتقوا الله???????????? #ساره_الودعاني — laosk (@laosk6) December 4, 2018

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الودعاني تثير الجدل بين فترة وأخرى بنشر صور ومقاطع فيديو مختلفة، بينها تسجيل عن حاجتها لشراء ملابس داخلية ما لبثت أن اعتذرت عنه.

وتحظى الودعاني بمتابعة وشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد نجاحها في فن المكياج السينمائي ومشاركتها في فعاليات متنوعة بهذا الفن.

وآخر ظهور للودعاني، يبرز حملها بشكل واضح بعد أن تزوجت في أبريل/نيسان الماضي.