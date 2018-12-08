مقتل رجل سبعيني بعدة طعنات في السعودية

قتل رجل سبعيني بعدة طعنات على يد شخص تربطه به علاقة نسب في فناء منزله بمحافظة العرضيات جنوب غرب السعودية.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة “سبق” المحلية، عن ابن شقيقة القتيل قوله: “حضر المتهم الثلاثيني لمنزل خالي في الساعة التاسعة من صباح الجمعة، ولكن لم يفتح له الباب؛ لتلقيه تهديدات سابقة منه، ثم خرج خالي لصلاة الجمعة، وعند عودته وجد المجرم داخل حوش منزله، وباغته بعدة طعنات، ثم اختفى”.

وأضاف بقوله: “تلقيت اتصالًا من ابنه الذي يقيم قريبًا من والده، وبعد حضوري للموقع وجدناه مضرجًا بالدماء، ولا يزال على قيد الحياة، ولكنه لم يستطع الكلام، وأكد بعض أفراد الأسرة أنه كان يردد اسم الجاني بقوله (ذبحني فلان)، فنقلته للمستشفى فورًا، ولكنه فارق الحياة بعد قرابة ربع ساعة من وصوله”.

ووفق المصادر، ما زالت جثة القتيل في ثلاجة المستشفى، وتواصل الجهات الأمنية البحث عن الجاني.