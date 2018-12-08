مقتل رجل سبعيني بعدة طعنات في السعودية

مقتل رجل سبعيني بعدة طعنات في السعودية
Riyadh, SAUDI ARABIA: Saudi security forces stand guard on a road leading to the house where five men were killed during clashes in Riyadh 27 February 2006. Saudi security forces killed in intense clashes five men who were hiding in a Riyadh house with a cache of explosives and were linked to a bid to blow up the world's largest oil-processing plant. AFP PHOTO/HASSAN AMMAR (Photo credit should read HASSAN AMMAR/AFP/Getty Images)

المصدر: فريق التحرير

قتل رجل سبعيني بعدة طعنات على يد شخص تربطه به علاقة نسب في فناء منزله بمحافظة العرضيات جنوب غرب السعودية.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة “سبق” المحلية، عن ابن شقيقة القتيل قوله: “حضر المتهم الثلاثيني لمنزل خالي في الساعة التاسعة من صباح الجمعة، ولكن لم يفتح له الباب؛ لتلقيه تهديدات سابقة منه، ثم خرج خالي لصلاة الجمعة، وعند عودته وجد المجرم داخل حوش منزله، وباغته بعدة طعنات، ثم اختفى”.

وأضاف بقوله: “تلقيت اتصالًا من ابنه الذي يقيم قريبًا من والده، وبعد حضوري للموقع وجدناه مضرجًا بالدماء، ولا يزال على قيد الحياة، ولكنه لم يستطع الكلام، وأكد بعض أفراد الأسرة أنه كان يردد اسم الجاني بقوله (ذبحني فلان)، فنقلته للمستشفى فورًا، ولكنه فارق الحياة بعد قرابة ربع ساعة من وصوله”.

ووفق المصادر، ما زالت جثة القتيل في ثلاجة المستشفى، وتواصل الجهات الأمنية البحث عن الجاني.

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