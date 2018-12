شاهد بالفيديو.. لحظة إطلاق القمرين الصناعيين “سعودي سات5”

View this post on Instagram

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، القمرين السعوديين سات (5A,5B)، اللذين تم تصنيعهما محليًا في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. . وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الإطلاق تم تحت شعار "لنا الأرض والفضاء" ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تتضمن أهدافها توطين التقنية.