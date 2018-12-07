شاهد بالفيديو.. لحظة إطلاق القمرين الصناعيين “سعودي سات5”

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، القمرين السعوديين سات (5A,5B)، اللذين تم تصنيعهما محليًا في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الإطلاق تم تحت شعار “لنا الأرض والفضاء” ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تتضمن أهدافها توطين التقنية.

وتم بناء أنظمة القمرين الصناعيين بواسطة مجموعة من المهندسين السعوديين في مجالات مختلفة، وتم تطبيق النظام الأوروبي في عملية تصميم وتصنيع تطبيقات الفضاء.

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنهت تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين لأغراض الاستطلاع لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد السعودية.

وتفاعل ناشطون عبر هاشتاغ #سعودي_سات5 في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” دعمًا لبلادهم، وترحيبًا بهذا الإنجاز الذي وصفوه بالاستثنائي.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة إطلاق القمرين الصناعيين بنجاح، حيث إنه من المقرر أن يستخدما لأغراض الاستطلاع، وذلك من قاعدة “تيوكوان” شمال الصين، وتم نقلها مباشرة عبر قنوات محلية.