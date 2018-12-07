أحدهما مطلوب في جريمة قتل.. الإطاحة بسارقي “اللكزس” في الرياض (فيديو)

أحدهما مطلوب في جريمة قتل.. الإطاحة بسارقي “اللكزس” في الرياض (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تمكنت الشرطة السعودية، أمس الخميس، من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة السطو التي تعرض لها سائق سيارة نقل في الأسبوع الماضي بمحافظة الرين بمنطقة الرياض، بحسب ما ذكرته صحيفة “سبق” المحلية.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، تفاصيل الحادثة، قائلًا إن “مرتكبي الجريمة مواطنان وأن أحدهما مطلوب في جريمة قتل”، مشيرًا إلى أن “المتهمَيْن بادرا بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن في محاولة للهروب”.

وأضاف أن “قوات الشرطة قامت بمطاردتهما وتبادلت إطلاق النار معهما، ما نتج عنه إعطاب مركبتهما وإصابة أحدهما والقبض عليهما”، موضحًا أن “تبادل إطلاق أدى إلى إصابة أحد رجال الأمن بطلقات نارية.

وكان المواطنان المتهمان قد سرقا سيارة نقل عن طريق السطو عليها من سائقها، ثم قاما بالاستيلاء على سيارة جيب لكزس وكانا يحاولان نقلها.

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