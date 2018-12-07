أحدهما مطلوب في جريمة قتل.. الإطاحة بسارقي “اللكزس” في الرياض (فيديو)

تمكنت الشرطة السعودية، أمس الخميس، من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة السطو التي تعرض لها سائق سيارة نقل في الأسبوع الماضي بمحافظة الرين بمنطقة الرياض، بحسب ما ذكرته صحيفة “سبق” المحلية.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، تفاصيل الحادثة، قائلًا إن “مرتكبي الجريمة مواطنان وأن أحدهما مطلوب في جريمة قتل”، مشيرًا إلى أن “المتهمَيْن بادرا بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن في محاولة للهروب”.

دوريات أمن محافظة وادي الدواسر تتمكن من القبض على مواطنين اثنين لقيامهما بالسطو على سيارة نقل وإطلاق النار على سائقها وإصابته وسرقة سيارة جيب لكزس كان يقوم بنقلها؛ وذلك بعد رصد تواجدهما بمنطقة صحراوية تبعد (١٧٠) كم شمال محافظة وادي الدواسر، وتبادل إطلاق النار معهما. pic.twitter.com/KNyZzImOCz — الأمن العام (@security_gov) December 6, 2018

وأضاف أن “قوات الشرطة قامت بمطاردتهما وتبادلت إطلاق النار معهما، ما نتج عنه إعطاب مركبتهما وإصابة أحدهما والقبض عليهما”، موضحًا أن “تبادل إطلاق أدى إلى إصابة أحد رجال الأمن بطلقات نارية.

وكان المواطنان المتهمان قد سرقا سيارة نقل عن طريق السطو عليها من سائقها، ثم قاما بالاستيلاء على سيارة جيب لكزس وكانا يحاولان نقلها.