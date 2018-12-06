كيف علق السعوديون على إدراج “الفلسفة والقانون” في مناهج الثانوية؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا بين ناشطين سعوديين؛ بعد إعلان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن توجيه جديد لمناهج المرحلة الثانوية، ومشاريع تعليمية جديدة وتطويرية، كان أبرزها إدراج مبادئ القانون والفلسفة للمرحلة الثانوية.

وأبدى سعوديون دعمهم لهذا القرار من خلال هاشتاغ #الفلسفه_والقانون_في_الثانويه على موقع التواصل “تويتر”، حيث علق المهندس محمد القحطاني: “سعيد جدًا بهذا الخبر. لا يوجد أهم من تعليم الطلبة مهارات التفكير النقدي. هذه المهارة في التفكير ستنقلهم من مرحلة النقل والتقليد، إلى التحليل و اتخاذ القرار بكل استقلالية. سيخرج لدينا أجيال باحثون عن الحقيقة والتطوير، و أكثر تسامحًا و تقبلًا للآخر”.

سعيد جداً بهذا الخبر. لا يوجد أهم من تعليم الطلبة مهارات التفكير النقدي. هذه المهارة في التفكير ستنقلهم من مرحلة النقل و التقليد، إلى التحليل و اتخاذ القرار بكل استقلالية. سيخرج لدينا أجيال باحثين عن الحقيقة و التطوير، و أكثر تسامحاً و تقبلاً للآخر.

#الفلسفه_والقانون_في_الثانويه pic.twitter.com/aKbcHIiiyB — محمد القحطاني | Mohammed (@m_r_qahtani) December 6, 2018

وكتب المخرج علي الكلثمي: “يا سلام وين هالقرارات على أيامنا”.

بدوره، قال الناشط مصعب البتيري: “أحسن خبر سمعته من فترة طويلة. تدريس الفلسفة يعني تدريس طريقة تفكير منطقية، وتعني تقبل وجود آراء مختلفة ممكن أن تتعايش معها. هناك نقطتان لو توافرتا بمجتمعنا فمستقبلنا سيكون بخير. أتمنى أنه يتم تدريسها من ناس متمكنين من الموضوع، وما يكون تدريسها مجرد تدريس شكلي”.

وأيدت الدكتورة نورة الهديب القرار: “أحسن خبر سمعته من فترة طويلة. تدريس الفلسفة يعني تدريس طريقة تفكير منطقية وتعني تقبل وجود آراء مختلفة ممكن أن تتعايش معها. هناك نقطتان لو توافرتا بمجتمعنا فمستقبلنا سيكون بخير. اتمنى إنه يتم تدريسها من ناس متمكنين من الموضوع وما يكون تدريسها مجرد تدريس شكلي.”.