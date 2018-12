ناشطون يفتحون النار على الفاشنيستا السعودية نجلاء عبدالعزيز بعد “إعلان غير لائق” للقرآن

View this post on Instagram

@eremnews . . هاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفاشنيستا السعودية نجلاء عبدالعزيز، وذلك بعد مقطع فيديو نشرته على حسابها في "سناب شات"، قبل أن يختفي لاحقًا من حسابها. . ووثقت نجلاء هدية وصلتها من إحدى المتابعات، وتبين أنه مصحف تم تصميم غلافه من الفرو، لتصفه بألفاظ غير لائقة، دفع رواد مواقع التواصل لانتقادها.