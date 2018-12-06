ناشطون يفتحون النار على الفاشنيستا السعودية نجلاء عبدالعزيز بعد “إعلان غير لائق” للقرآن

هاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفاشنيستا السعودية نجلاء عبدالعزيز، وذلك بعد مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”، قبل أن يختفي لاحقًا من حسابها.

ووثقت نجلاء هدية وصلتها من إحدى المتابعات، وتبين أنه مصحف تم تصميم غلافه من الفرو، لتصفه بألفاظ غير لائقة، دفع رواد مواقع التواصل لانتقادها.

وعلّقت الفاشنيستا السعودية على الهدية بالقول: “أنا شفت مصحف واحد انهبلت عليه، شوفوا معاي المصحف يهبل يجنن، فيه كياتة مو طبيعية، مرة يناسب للشتا، شوفو كيف، من هنا غولد (ذهبي) ومع البينك (وردي) يا الله طالع فخم”.

واستنكر ناشطون وصف نجلاء للمصحف بألفاظ مثل “كياتة” و”يناسب الشتاء”، من خلال هاشتاغ #نجلا_عبدالعزيز_الي_اينِ على موقع “تويتر”، متسائلين بسخرية إن كانت هناك مصاحف لفصول السنة، كما استنكروا الألفاظ الغريبة التي وصفت بها القرآن، معتبرين أن ألفاظها لا تناسب طبيعته المقدسة.

ودفعت الانتقادات الشديدة الفاشنيستا لحذف المقطع لاحقًا، حيث اختفى من حساباتها على مواقع التواصل.