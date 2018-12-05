السعودية.. الإفراج عن صاحب مقطع “لو عندك واسطة” بكفالة (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية أنه تم الإفراج عن صاحب مقطع “لو عندك واسطة” بكفالة، أمس الثلاثاء، في قضية المقطع التي سجلت ضده من قبل مستشفى بيش العام، إذ لم تثبت التهم الموجهة إليه من قبل المستشفى، ولم يظهر قيامه بالتصوير في المقطع المتداول، وإنما من قبل آخرين وهو يشكو من جراء عدم نقل مريضه.

وكشفت وسائل الإعلام أن إيقاف صاحب المقطع تمَّ على ذمة قضية أخرى، وهي قضية حقوق مالية خاصة بأمر من محكمة محافظة بيش، وليس قضية شكوى المستشفى.

وقال أحد أفراد أسرة صاحب المقطع، إنه مدين بمبلغ 123 ألف ريال (32.800 دولار)، ويَعول أسرته من الضمان الاجتماعي، وليس له أبناء موظفون، مضيفًا أن دعوى صحة جازان – ممثلة في مستشفى بيش – لم تثبت، وتم إطلاق سراحه بكفالة، لكن الديون أعادته للتوقيف.

ولقي مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل تفاعلًا وتعاطفًا من قبل ناشطين، بعد أن ظهر سعودي فيه وهو يشكو من سوء المعاملة بمستشفى بيش، مبيّنًا أنهم رفضوا نقل مريض يخصه، لأن “ليس لديه واسطة”، على حد قوله.

وكانت صحة جازان ردَّت في بيان صحفي على ما ورد في مقطع الفيديو، الذي تم تصويره داخل مستشفى بيش، مبينة أن أحد المرضى تم استقباله في مستشفى بيش يوم الجمعة، ويعاني ضعفًا مزمنًا في القلب، ويعتمد على المدرات البولية التي توقف عن تناولها أخيرا دون الرجوع للطبيب المختص، ويعاني مرضَ السكري، ويستخدم الأنسولين، ويشكو من ورم في الجزء السفلي من الجسم، وصعوبة في التنفس، وأنه بعد إجراء الفحوصات له، تم إعطاؤه الأدوية اللازمة، وبدأت صحته في التحسّن. لكنَّ ذويه طالبوا بنقل الحالة مباشرة بالإسعاف دون تنسيق طبي مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وتم إيضاح الإجراءات المتبعة لهذه الحالة لذوي المريض، والبدء بإجراءات التحويل عبر النظام الإلكتروني المتبع، لكنَّ ذويه رفضوا استكمال إجراءات التحويل.

وأضافت الصحة، أن ذوي المريض طالبوا بإخراجه من المستشفى يوم السبت على مسؤوليتهم، وعبَّؤوا النماذج الخاصة بذلك.