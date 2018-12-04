الملك سلمان يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة شفوية إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ونقل الرسالة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي السعودي، خلال استقباله بقصر بيان بالكويت يوم الثلاثاء.
وتضمنت الرسالة “العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) على “تويتر”.
#خادم_الحرمين_الشريفين يبعث رسالة شفوية لأمير دولة #الكويت، وتضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.https://t.co/yazltBIGFO#واس pic.twitter.com/aaZxBFhOBS
— واس (@spagov) ٤ ديسمبر ٢٠١٨