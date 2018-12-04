استخدم فتى درعًا بشريَّةً.. الكشف عن تفاصيل مقتل مطلوب أمني في السعودية (فيديو)

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكَّة المكرَّمة في المملكة العربية السعودية، تفاصيل واقعة مقتل مطلوب أمني.

وقال المتحدث إن “رجال الأمن باشروا، يوم الأحد، مهامهم للقبض على أحد المطلوبين أمنيًّا بقضية التغرير بفتاة، وارتكاب جرائم إطلاق نار، وحيازة مخدرات، وذلك أثناء وجوده في مقر سكنه بحي المروة في محافظة جدة، إذ بادر المطلوب بإطلاق النار عشوائيًّا من سلاح رشاش كان بحوزته، كما اقتاد فتًى صغيرًا كرهينة لاستخدامه درعًا بشريَّةً في محاولة الفرار من رجال الأمن، وتمَّت متابعته ومطالبته بتسليم نفسه”.

وأوضح أن “المطلوب استمرَّ في تهديد حياة المارَّة ورجال الأمن بالإطلاق العشوائي للنار؛ ما اقتضى الرد عليه بالمثل ونتج عن ذلك مقتله”، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

وأشار المتحدث إلى أن أحد رجال الأمن أصيب بعيار ناري نُقل إثرَ ذلك للمستشفى، مبيّنًا أن حالته “مستقرة”.