بالفيديو.. الشاعر سعود الحافي يلقي قصيدة حماسية شاملة أمام الملك سلمان في القصيم‎

ألقى الشاعر المعروف، سعود الحافي، قصيدة أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يزور منطقة القصيم، ليشد انتباه حشد كبير من الحاضرين قبل أن تلقى قصيدته الشاملة تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغرق الشاعر الحافي أمام أكثر من سبعة دقائق، لينهي قصيدته النبطية التي عرج فيها على التاريخ والسياسة والدين والثقافة والاقتصاد ومستقبل البلاد.

وأنصت الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحضور رسمي رفيعي المستوى، للشاعر الحافي وهو يلقي قصيدته قبل ان يصفق له الجميع في نهايتها.

وعرج الشاعر الحافي في قصيدته على تأسيس المملكة قبل أكثر من 80 عاماً على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، قبل أن ينتقل لإشادة بدور بلاده في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال ما تقدمه من خدمات وما توفره من أمن لملايين الزوار سنوياً.

وأشاد بمكانة بلاده الدينية والسياسية والاقتصادية، وقوتها في المنطقة والعالم، قبل أن ينتقل للحديث عن ملفها الداخلي، مبتدءاً بحملة مكافحة الفساد والدعم الذي تقدمه المملكة لمواطنيها.

وحضر ولي العهد الشاب ومشروع التغيير العملاق الذي يقوده تحت عنوان “رؤية 2030” في قصيدة الشاعر الحافي وسط تصفيق كبير من الحضور.

كما خصص جزءاً من قصيدته للإشادة بدور الرياض في تعزيز صورة الإسلام المعتدل والوسطي، منتقلاً إلى قوة بلاده العسكرية ودورها في تحرير الكويت من الغزو العراقي، دون أن ينسى دور الرياض في البحرين واليمن.

وشهدت مدينة بريدة، عاصمة منطقة القصيم، احتفالاً حاشداً بمناسبة زيارة الملك سلمان التي ستشمل مناطق أخرى وتشهد تدشين مشاريع خدمية واقتصادية متعددة.