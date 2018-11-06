وزير الخارجية التركي: لدينا أدلة تتعلق بمقتل خاشقجي لم نعلنها بعد

ادّعى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لديها أدلة تتعلق بمقتل الصحافي السعودي خاشقجي في إسطنبول لم تعلنها بعد.

وأضاف في حديث للصحافيين في اليابان: “سنعلن ما نتوصل إليه؛ عندما نتأكد من استكمال التحقيق”.

وقال: “لم نتمكن من الحصول على إجابات من السعودية بشأن من أمر بقتل خاشقجي”.

وأضاف أوغلو: “معرفة ما حدث لجثة خاشقجي مسؤولية السعودية”.

وقال إن “أردوغان يعرف الملك سلمان جيدًا، ومقتنع أنه لم يأمر بقتل خاشقجي، ولكن فريقًا من 15 رجلًا لم يكن ليأتي لتركيا لقتل مواطن سعودي دون أوامر”.