بينها أول مفاعل نووي.. محمد بن سلمان يدشن 7 مشاريع استراتيجية‎ في السعودية

وضع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الإثنين، حجر الأساس لسبعة مشاريع استراتيجية من بينها أول مفاعل أبحاث نووية.

جاء ذلك خلال زيارة بن سلمان، لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت الوكالة إنّ المشروعات التي وضع ولي العهد حجر أساسها، اشتملت على ثلاثة مشروعات كبرى، من بينها أول مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات، إلى جانب آخرى في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني.

صور | #ولي_العهد يدشن ويضع حجر أساس 7 مشاريع استراتيجية بينها أول مفاعل أبحاث نووي ومصنع لهياكل الطائرات#الإخبارية pic.twitter.com/uz05vAt5GD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2018

ووفق “واس”، فقد كان في استقبال بن سلمان، لدى وصوله مقر المدينة، “رئيس مجلس إدارتها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس المدينة الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد”.

وأضافت الوكالة السعودية أنّه “تم تدشين المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي، الذي يوثق أول خريطة للصفات الوراثية للمجتمع السعودي، ويستهدف الكشف عن الطفرات الجينية المسببة للأمراض الوراثية”.

كما تم تدشين محطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية في الخفجي، تبلغ طاقتها 60000 متر مكعب يوميًا، وخطين لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية، ومختبر لفحص موثوقية الألواح الشمسية، في العيينة ، حاصل على متطلبات شهادة الآيزو 9001، وشهادات الهيئة الكهروفنية الدولية (IEC) المتعلقة بمطابقة المنتج للمعايير العالمية.

صور | #ولي_العهد يدشن ويضع حجر أساس 7 مشاريع استراتيجية بينها أول مفاعل أبحاث نووي ومصنع لهياكل الطائرات#الإخبارية pic.twitter.com/W8lcBSonTx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2018

كما أطلق ولي العهد السعودي -بحسب واس- حاضنات ومسرعات برنامج (بادر) في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها، وهو البرنامج الذي يرأس حاليًا الشبكة العربية لحاضنات تقنية المعلومات والاتصالات، والمدن التقنية بالمنطقة العربية التابعة للأمم المتحدة.

ومن بين المشروعات التي وضع ولي العهد حجر أساسها أيضًا “محطة لتحلية المياه المالحة في مدينة ينبع، تعمل بالطاقة الشمسية، وتبلغ طاقتها 5200 متر مكعب يوميًا، وتعد أول نموذج تطبيقي صناعي يستخدم تقنية تحلية المياه بالامتصاص”.

صور | #ولي_العهد يدشن ويضع حجر أساس 7 مشاريع استراتيجية بينها أول مفاعل أبحاث نووي ومصنع لهياكل الطائرات#الإخبارية pic.twitter.com/OIsKOAQJrB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2018

كما اشتملت المشروعات على وضع حجر أساس مفاعل منخفض الطاقة للبحوث النووية، والذي يعد أول مفاعل بحوث نووية في المملكة، كما وضع سموه حجر أساس مركز لتطوير هياكل الطائرات، يقع في مطار الملك خالد الدولي.