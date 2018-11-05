أمير سعودي ينقذ شابًا من الغرق (فيديو)

تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تدخل الأمير فيصل بن عبدالرحمن لإنقاذ مواطن من الغرق، جرفه السيل، أمس الأحد، في وادي الطواقي بالرياض.

وبحسب صحيفة “المدينة” المحلية، فقد تدخل الأمير لإنقاذ المواطن حسن الحمیداني في وادي الطوقي بالعاصمة.

وقال الحمیداني الذي تم نقله بعد إنقاذه إلى مستشفى الحرس الوطني بالریاض، إنه رأى أحد المقیمین وقد انقلبت سیارته في الوادي، وكان یستغیث لإنقاذه، فربط حبلًا على جسده، ونزل لإنقاذه، غیر أن الحبل انقطع وجرفه السیل”.

وأضاف أن موكب الأمیر فیصل بن عبدالرحمن كان مارًا بمحاذاة الوادي، وحینما شاھدوه توقفوا وقاموا بإخراجه من وسط المیاه.