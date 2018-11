أمير سعودي ينقذ شابًا من الغرق (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews فيديو متداول.. الأمير فيصل بن عبدالرحمن يتدخل لإنقاذ شخص من الغرق، بعد أن جرفه السيل في وادي الطواقي بالرياض . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #أمير #فيصل_بن_عبدالرحمن #سيول #إنقاذ #saudiarabia #floods #rescue