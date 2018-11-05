نجلا جمال خاشقجي يتمسكان بنتائج تحقيق السعودية في مقتل والدهما

قال نجلا الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، إنهما يثقان في التحقيقات التي تجريها الرياض في قضية مقتل والدهما في القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الماضي.

وظهر صلاح وعبدالله خاشقجي، في لقاء صحفي هو الأول لهما منذ اختفاء والدهما، ليؤكدا عزمهما العودة للمملكة التي غادراها أواخر الشهر الماضي نحو الولايات المتحدة الأمريكية التي يحملان جنسيتها واختارها والدهما مكانًا لإقامته منذ مغادرته المملكة في العام الماضي.

وقال صلاح، وهو الابن الأكبر للصحفي القتيل، في لقاء مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن العاهل السعودي الملك سلمان أكد له أن كل المسؤولين عن مقتل والده سيواجهون العدالة، وأنه يثق بأن هذا سيحدث حتمًا.

وأضاف خاشقجي الابن، وهو كاتب ومحلل اقتصادي، أنه يرفض المزايدة السياسية في مقتل والده، ويؤمن بمصداقية التحقيقات التي أمر بها الملك سلمان بعد تأكد مقتل والده.

وقال الشابان السعوديان إنهما يريدان الوصول إلى جثة أبيهما ودفنها وفقًا للشريعة الإسلامية في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة كما كان يتمنى.

وكشفت السعودية يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أن جمال خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده بعد مشاجرة جرت بينه وبين فريق أمني سعودي تواجد هناك لإقناعه بالعودة للرياض.

وأنهى ذلك الإعلان الغموض الذي أحاط باختفاء خاشقجي منذ 2 من الشهر الماضي ذاته، عندما دخل القنصلية لاستخراج أوراق رسمية وينقطع الاتصال به بعد ذلك، ويبدأ سيل من التسريبات والتكهنات حول مصيره.