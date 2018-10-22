شخصيات عالمية وصلت السعودية للمشاركة في دافوس الصحراء (صور)

وصلت إلى السعودية، مساء اليوم الإثنين، شخصيات عالمية بارزة؛ للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة، المعروف بـ”دافوس الصحراء“، الذي يُعقد غدًا الثلاثاء بالعاصمة الرياض.

ومن أهم هذه الشخصيات نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، الذي وصل الرياض مساء اليوم، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي بدأ زيارته بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، قبل المشاركة في المؤتمر.

كما حضر إلى الرياض وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، للمشاركة في المؤتمر، والتقى مساء اليوم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مباحثات أكدت على أهمية الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وينتظر حضور حوالي 150 متحدثًا في المنتدى، من بينهم باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، الذي أكد، اليوم الإثنين، حضوره لمؤتمر مستقبل الاستثمار “دافوس الصحراء”.

ويحضر المؤتمر وفد روسي يقوده رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، ويضم أكثر من 30 من قادة ورواد الأعمال الروس البارزين وقادة شركات روسية كبرى، فضلًا عن شخصيات عامة، وفق بيان سابق للصندوق.

ومن بريطانيا، قالت شركة “بي.إيه.إي سيستمز”، كبرى شركات الصناعات الدفاعية في بريطانيا، إنها سترسل ممثلين كبارًا لها إلى المؤتمر.

يذكر أن عددًا من الشخصيات والشركاء الاقتصاديّين ألغوا مشاركة في “دافوس الصحراء” على خلفية قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، لكن المؤتمر يمضي قدمًا كما هو مخطط له، وفق منظميه.