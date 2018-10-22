كوشنر: السعودية حليف مهم لنا ونحاول إيجاد الحقائق حول قضية خاشقجي

اعتبر جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن السعودية حليف مهم لبلاده، وأن الولايات المتحدة تحاول “تقصي الحقائق” فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف كوشنر ردا على سؤال حول ثقته بالسعودية “نتلقى الحقائق من أماكن متعددة وبمجرد وصول تلك الحقائق سيعمل وزير الخارجية مع فريقنا للأمن القومي لمساعدتنا في تحديد ما ينبغي علينا تصديقه وما يمكن أن يكون مقنعا أو غير ذلك”.

وتابع “عيوننا مفتوحة عن آخرها، الرئيس يركز على الأصلح لأمريكا وما هي مصالحنا الاستراتيجية والمناطق التي تشترك فيها مصالحنا مع بلدان أخرى. فلنعمل من أجل (كل) ذلك”.

وأكد كوشنر أن السعودية حليفة مهمة للولايات المتحدة وخصوصا فيما يتعلق بمواجهة توسع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.