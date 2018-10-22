شركة سعودية تفصل 250 مواطنًا “دون سابق إنذار”

فصلت شركة مختصة بتشغيل المشاريع والتسويق في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية 250 موظفًا وموظفة يحملون الجنسية السعودية دون سابق إنذار.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، قال المتحدث باسم الموظفين المفصولين: “نحن 250 موظفًا تم استغلالنا في آخر لحظة من انتهاء المشروع الذي كانت الشركة مشغلة له بتوقيع الأغلبية العظمى على ملحق لعقودنا يلزم فيه الموظفين بإمكانية إنهاء خدماتهم في حال انتهى المشروع دون أي تعويضات أو إنذار شهرين على الأقل”.

وأوضح أن “تاريخ انتهاء المشروع هو التاريخ نفسه الذي تم توقيعنا فيه ملحق العقد أو يتجاوزه بيومين، كما فهمنا من المنشأة”.

وأضاف أنه “عندما رفضنا التوقيع تم إجبارنا بأنه في حال عدم التوقيع سيتم إنذارهم ثم إنهاء خدماتهم بعد انقضاء فترة الإنذار وهذا ما تمنعه المادة رقم 20 من نظام مكتب العمل، وحينها لم نكن نعلم أن المشروع انتهى أساساً، ففضلنا التوقيع والبقاء على رأس العمل لنتفادى التهديد بالفصل”.

وأضاف أنهم فوجئوا بعد التوقيع بيومين بإنهاء خدماتهم دون أي تعويضات، مبينًا أن هناك موظفين من الذين تم فصلهم خدموا من 4 إلى 5 سنوات والبعض تجاوز 7 سنوات، وإجمالي المتضررين هو 250.

وأشار إلى أن البعض لم تتم موافقتهم على توقيع الملحق وتم إصدار إنهاء خدمات في حقهم دون فترة لإنذارهم؛ ما يخالف قانون مكتب العمل.