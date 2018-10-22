لا تنوي فرض حظر نفطي على الغرب.. السعودية تعلن “فصل النفط عن السياسة”  

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أنها لا تنوي فرض حظر نفطي على الغرب، على خلفية الأزمة التي أثارتها قضيّة الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلنت السعودية، السبت عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي المقيم في واشنطن داخل قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية، في الثاني من الشهر الجاري، إثر تجاوزات من أعضاء بفريق سعودي قابله هناك لإقناعه بالعودة للبلاد.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح “إن المملكة لا تنوي فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين، على غرار ما حدث عام 1973 وإنها ستفصل النفط عن السياسة”.

وأضاف الفالح أن “هذا الحادث سيمر.. السعودية دولة مسؤولة جدًّا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة”.

وأوضح المسؤول السعودي أنه “من المحتمل أن يرتفع إنتاج المملكة في المستقبل القريب إلى 11 مليون برميل يوميا على أساس ثابت، غير أنه لا يمكننا إعطاء ضمان بألا يرتفع النفط فوق 100 دولار للبرميل”.

وأكد الفالح أن ارتفاع أسعار النفط أكثر مما يجب “قد يتسبب بإبطاء الاقتصاد العالمي ويسبب ركودا” مضيفا “إذا نقصت 3 ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط في 2019 لن نستطيع تغطية هذه الكمية وعلينا استخدام احتياطيات النفط”.