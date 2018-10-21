وافد بنغالي يتقدم في بطولة البلوت في السعودية (فيديو)

جذب الوافد البنغالي عمران الأنظار في بطولة المملكة العربية السعودية للعبة “البلوت”، المقامة حاليًا في مدينة الرياض، بعد أن تقدم في المنافسات الأولى للبطولة التي يدمنها كثير من السعوديون.

وظهر عمران متحدثًا عن تجربته في المنصة الإعلامية في الصالات الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 17-28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولعبة “البلوت” هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، لاسيما في السعودية، وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج أربعة لاعبين أيضًا.

وتعلم عمران اللعبة أول مرة في العام 2003، عندما كانت الأسرة السعودية التي يعمل لديها منذ 18 عاماً تستعين به ليكون الشخص الرابع في اللعبة، مقدمين له الجوائز المالية المحفزة كي يتعلم قوانين اللعبة.

ويبدو أن الوافد القادم من بنغلاديش، قد أتقن مهارات ذهنية تمكنه من تحقيق الفوز في اللعبة، مادفع الأسرة التي يعمل لديها لتسجيل اسمه ضمن فريقها المشارك في البطولة التي استقطبت أكثر من 20 ألف مشارك.

وتبلغ جوائز النسخة الثانية من المسابقة مليوني ريال، سيخصص منها مليون ريال للفريق الفائز بالمركز الأول، ونصف مليون ريال لصاحب المركز الثاني، و300 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و200 ألف ريال للفريق الذي يحل في المركز الرابع.

وقلما تخلو مجالس السعوديين الخاصة واستراحاتهم من اللعبة، قبل أن يصبح لها في نيسان/أبريل الماضي بطولة رسمية بجواز مالية كبيرة استقطبت مختلف شرائح المجتمع، رغم وجود فريق منهم يرى فيها لعبة محرمة شرعًا.