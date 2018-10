عادل الجبير يعلق على مكان جثة جمال خاشقجي (فيديو)

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، إن السعوديين يعكفون على العثور على جثة الصحفي جمال خاشقجي وتحديد ما حدث، مؤكداً أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالواقعة واصفاً ما حدث بأنه “خطأ”.

"We are determined to uncover every stone. We are determined to find out all the facts and we are determined to punish those who are responsible for this murder."

In an exclusive interview with @BretBaier, Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir discusses Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/WhMezguJ56

