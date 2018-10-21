عادل الجبير يعلق على مكان جثة جمال خاشقجي (فيديو)

عادل الجبير يعلق على مكان جثة جمال خاشقجي (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، إن السعوديين يعكفون على العثور على جثة الصحفي جمال خاشقجي وتحديد ما حدث، مؤكداً أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالواقعة واصفاً ما حدث بأنه “خطأ”.

وأكد الجبير في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن السعوديين لا يعرفون كيف قتل خاشقجي أو أين جثته، وأنهم سيواصلون تقديم معلومات بشأن مقتل خاشقجي عندما تكون متاحة، وأن الأشخاص الثمانية عشر المتورطين في اغتياله سيعاقبون بشكل مناسب، مقدماً تعازيه لعائلة الصحفي الذي توفي في واقعة كانت “خطأ كبيراً وفادحاً”، على حد وصفه.

وأضاف الوزير السعودي أن السعوديين يريدون محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، مشدداً على أن المشتبه بهم ليس لهم أي علاقة بولي العهد وقاموا بالعملية المارقة خارج نطاق اختصاصاتهم.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن التقارير المتضاربة عن خروج الصحفي السعودي من قنصلية بلاده في تركيا أدت إلى إجراء التحقيق السعودي.

وشدد الجبير على أن الملك سلمان مصمم على محاسبة قتلة خاشقجي وأن ما زاد من الخطأ هو محاولة التستر عليه، مضيفاً أن هذا أمر غير مقبول في أي حكومة، على حد قوله، مضيفاً في الوقت ذاته أن “التحقيق في هذه الأمور يستغرق وقتاً ونريد أن نكون حذرين”.

وشدد على أن ظهور بعض الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بالواقعة، إلى جانب ولي العهد السعودي خلال جولاته الخارجية، لا يعني بالضرورة أنهم مقربون منه، لافتاً إلى أن الفرق الأمنية المحيطة بولي العهد تخضع للتدوير والتغيير من وقت لآخر، مجدداً التأكيد على أن العملية “مارقة خاصة مع محاولة التغطية عليها”.

وحول بعض الاتهامات الأمريكية الموجهة لولي العهد بالمسؤولية عن الحادثة، قال الجبير: “أستغرب كيف لشخص أن يكون متأكداً من معلومات حول واقعة حدثت في منطقة تبعد عنه 6000 آلاف ميل وليس لديه أية صلاحية للدخول إلى المعلومات الاستخباراتية”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “العلاقات بين واشنطن والرياض ستتجاوز قضية خاشقجي”.

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