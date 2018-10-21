عادل الجبير يعلق على مكان جثة جمال خاشقجي (فيديو)

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، إن السعوديين يعكفون على العثور على جثة الصحفي جمال خاشقجي وتحديد ما حدث، مؤكداً أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالواقعة واصفاً ما حدث بأنه “خطأ”.

"We are determined to uncover every stone. We are determined to find out all the facts and we are determined to punish those who are responsible for this murder." In an exclusive interview with @BretBaier, Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir discusses Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/WhMezguJ56 — Fox News (@FoxNews) October 21, 2018

وأكد الجبير في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن السعوديين لا يعرفون كيف قتل خاشقجي أو أين جثته، وأنهم سيواصلون تقديم معلومات بشأن مقتل خاشقجي عندما تكون متاحة، وأن الأشخاص الثمانية عشر المتورطين في اغتياله سيعاقبون بشكل مناسب، مقدماً تعازيه لعائلة الصحفي الذي توفي في واقعة كانت “خطأ كبيراً وفادحاً”، على حد وصفه.

Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir on Jamal Khashoggi: "We want to make sure that we know what happened and we want to make sure that those responsible be held to account." https://t.co/ZNhIXzUPC9 pic.twitter.com/YjrhiGzKBe — Fox News (@FoxNews) October 21, 2018

وأضاف الوزير السعودي أن السعوديين يريدون محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، مشدداً على أن المشتبه بهم ليس لهم أي علاقة بولي العهد وقاموا بالعملية المارقة خارج نطاق اختصاصاتهم.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن التقارير المتضاربة عن خروج الصحفي السعودي من قنصلية بلاده في تركيا أدت إلى إجراء التحقيق السعودي.

Adel al-Jubeir on investigation into Jamal Khashoggi's death: "These things take time and you want to be careful." https://t.co/ZNhIXzUPC9 pic.twitter.com/It6En6yaWp — Fox News (@FoxNews) October 21, 2018

وشدد الجبير على أن الملك سلمان مصمم على محاسبة قتلة خاشقجي وأن ما زاد من الخطأ هو محاولة التستر عليه، مضيفاً أن هذا أمر غير مقبول في أي حكومة، على حد قوله، مضيفاً في الوقت ذاته أن “التحقيق في هذه الأمور يستغرق وقتاً ونريد أن نكون حذرين”.

Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir: "There obviously was a tremendous mistake made and what compounded the mistake was the attempt to try to cover up. That is unacceptable in any government." https://t.co/ZNhIXzUPC9 pic.twitter.com/mdlZlNLpzn — Fox News (@FoxNews) October 21, 2018

وشدد على أن ظهور بعض الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بالواقعة، إلى جانب ولي العهد السعودي خلال جولاته الخارجية، لا يعني بالضرورة أنهم مقربون منه، لافتاً إلى أن الفرق الأمنية المحيطة بولي العهد تخضع للتدوير والتغيير من وقت لآخر، مجدداً التأكيد على أن العملية “مارقة خاصة مع محاولة التغطية عليها”.

Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir: This was an operation that was a rogue operation. https://t.co/ZNhIXzUPC9 pic.twitter.com/jhaZd1gYba — Fox News (@FoxNews) October 21, 2018

وحول بعض الاتهامات الأمريكية الموجهة لولي العهد بالمسؤولية عن الحادثة، قال الجبير: “أستغرب كيف لشخص أن يكون متأكداً من معلومات حول واقعة حدثت في منطقة تبعد عنه 6000 آلاف ميل وليس لديه أية صلاحية للدخول إلى المعلومات الاستخباراتية”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “العلاقات بين واشنطن والرياض ستتجاوز قضية خاشقجي”.