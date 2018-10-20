الجامعة العربية ترفض تسييس قضية خاشقجي

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السبت، بالأوامر الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز، المتعلقة بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رافضة تسييس القضية ومجددة دعمها للمملكة.

وقالت الجامعة العربية، في بيان، إنها ” تشيد بالتحقيقات التى أجرتها المملكة حتى الآن والتى تشير الى الحرص الكبير على استجلاء حقيقة الأحداث، وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأكدت تعازيها لأسرة وذوى خاشقجي، مجددة “رفضها تسييس هذه القضية أو التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو إجراءات أحاديةً فى أى صورة من الصور ضد السعودية”.

كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي، عبر بيان، بـ”القرارات الحاسمة التي شملت توقيف 18 متورطا في هذه القضية إثر التحقيقات الأولية للنائب العام (السعودي)”.

أيضا، رحب البرلمان العربي، عبر بيان، بقرارات العاهل السعودي، في “محاسبة المسؤولين في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي”.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، بالإجراءات التي “اتخذتها السعودية بشأن وفاة خاشقجي”.

ووصف الزياني، وفق وكالة الأنباء السعودية، الإجراءات السعودية بـ”الحازمة وتؤكد التزام قيادة المملكة بإيضاح الحقائق أمام الرأي العام العالمي ومحاسبة المتورطين في الحادث المؤسف”.