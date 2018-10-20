وزير العدل السعودي يعلّق على قضية جمال خاشقجي

قال وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، اليوم السيت، إن قضية خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، وستصل لقضاء بلاده.

وأكد الوزير أن القضاء في السعودية يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة، وستصل للقضاء السعودي بعد اكتمال المتطلبات.

وتابع:”إقامة العدل هو نهج المملكة الدائم الذي لن تحيد عنه، ومحاسبة أي مقصّر كائنًا من كان ليست جملة تقال، بل هي حقيقة مفعَّلة، وواقع مطبَّق تتعامل به المملكة”.

وأوضح الصمعاني:”التوجيهات والقرارات التي أمر بها العاهل السعودي على إثر الحدث المؤسف تأتي استمرارًا لترسيخ أسس العدل”.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق أن مواطنها جمال خاشقجي تُوفي إثر شجار داخل قنصليتها في إسطنبول.