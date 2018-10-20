آخر ظهور لجمال خاشقجي (فيديو)

رصدت كاميرات المراقبة التركية آخر ظهور للصحفي السعودي جمال خاشقجي، يوم مقتله في القنصلية السعودية، في مدينة إسطنبول التركية.

وبث الإعلام التركي لقطات من كاميرات المراقبة، تظهر خاشقجي مع خطيبته خديجة، أثناء تواجدهما في مبنى، قيل إنه كان به شقة اشتراها للزواج من هذه السيدة التركية.

وقالت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في إسطنبول.

وترحم عدد من رفاق الراحل على روحه، معربين عن حزنهم وتضامنهم مع ذويه.

وكتب الكاتب السعودي البارز عبدالرحمن الراشد، “الزميل جمال خاشقجي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وأمد أهله بالصبر والسلوان، رغم الاختلاف العظيم بشأنه، ظل شخصًا محل محبة الجميع على الجانبين”.