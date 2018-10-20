أول تعليق من ترامب على إعلان السعودية مقتل جمال خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، في أول تعليق له على إعلان السعودية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن الإعلان السعودي خطوة جيدة وكبيرة.

وأضاف ترامب، إنه يعتقد أن التفسير السعودي موثوق به، مؤكدا أن مقتل خاشقجي أمر غير مقبول.

وأشار ترامب إلى انه سيجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، بشان التحقيقات الجارية بقضية مقتل خاشقجي.

وجدد ترامب تأكيده على أن أمريكا تحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران.

وكان النائب العام السعودي، قال فجر السبت، إن “التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته – رحمه الله – والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية” .

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي، أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته – رحمه الله -” .