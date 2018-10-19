شخص مطلع على التحقيقات يكشف تفاصيل بشأن جثة خاشقجي

نقلت وكالة رويترز للأنباء على لسان من وصفته بـ”شخص مطلع على التحقيقات السعودية في موت خاشقجي” قوله إنه لم تصدر أوامر بقتله أو خطفه ولكن هناك أمرا دائما من رئاسة المخابرات بإعادة المعارضين للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته بحسب رويترز، إن سائق القنصلية السعودية من بين من سلموا الجثة” لمتعاون محلي”، مؤكدا إنه لا يعرف ماذا حدث للجثة.

وكان النائب العام السعودي، قال فجر اليوم، إن “التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته – رحمه الله – والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية” .

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي، أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته – رحمه الله -” .