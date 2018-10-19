أول رد من البيت الأبيض على إعلان السعودية مقتل خاشقجي

أصدر البيت الأبيض بيانا السبت، قال فيه إنه يؤيد العدالة التي تأتي في الوقت المناسب والشفافة والتي تتفق مع الإجراءات الواجبة، في أول رد على إعلان السعودية رسميا مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف البيت الأبيض، أن أمريكا تقر بإعلان السعودية بشأن التحقيقات في وفاة خاشقجي، مؤكدا أن أمريكا ستواصل متابعة التحقيقات الدولية في الحادث عن كثب.

وفي وقت سابق قال النائب العام السعودي، إن “التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته – رحمه الله – والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية” .

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي، أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته – رحمه الله -” .