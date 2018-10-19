انقطاع مفاجئ للكهرباء شمال السعودية.. وشركة الكهرباء توضح (فيديو)

شهدت عدد من مناطق شمال المملكة العربية السعودية، فجر الجمعة، انقطاعًا للتيار الكهربائي، ما أثار تساؤلات وجدلًا واسعًا بين المواطنين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت الشركة السعودية للكهرباء، أن “التقلبات الجوية” كانت السبب وراء انقطاع الكهرباء عن تبوك وبعض مناطق شمال المملكة الأخرى.

وأكدت الشركة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أنه “تم البدء في إعادة الخدمة الكهربائية لعدد كبير من المشتركين، فيما يجري العمل حاليًا على مبادلة الأحمال وإصلاح العطل الفني بالشبكة من قبل فرق الصيانة والطوارئ، لإعادة الخدمة لباقي المشتركين المتأثرين”.

وأضاف البيان أن “فرق الطوارئ تبذل في الميدان قصارى جهدها لسرعة إعادة الخدمة لكافة المشتركين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لضمان تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة”.

وأعربت الشركة عن “أسفها لمثل تلك الانقطاعات الخارجة عن إرادتها” على حد قولها.