في مؤشر جديد على تحسن العلاقات‎.. الجبير يلتقي سفير ألمانيا في الرياض

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن وزير خارجية المملكة عادل الجبير التقى مع السفير الألماني يورج راناو؛ في علامة أخرى على أن البلدين يطويان صفحة خلاف دبلوماسي.

وكان خلاف قد نشب بين البلدين في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي إثر تصريحات لوزير خارجية ألمانيا في ذلك الحين زيجمار جابرييل اعتبرت مسيئة للسعودية.

وأججت التصريحات التوتر الذي كان يهيمن بالفعل على العلاقات نتيجة تعليق صادرات السلاح الألمانية للسعودية، ودفعت التصريحات الرياض إلى سحب سفيرها واستبعاد الشركات الألمانية من أعمال خصوصًا في قطاع الصحة المربح.

وعاد السفير السعودي إلى برلين هذا الشهر.