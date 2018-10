سعودي يفند رواية مشاركته بقتل خاشقجي: لم أزر تركيا (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . فند مواطن سعودي، يدعى وليد عبدالله الشهري، روايات تناولتها وسائل إعلام تركية، حول مشاركته ضمن فريق لقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية. ونفى الشهري، زيارة تركيا، مبينًا أنه كان توقف خلال رحلة "ترانزيت"، في مطار "أتاتورك" أثناء سفره من باريس إلى جدة، وذلك قبل 3 سنوات. و على إثر اتهامه، قرر الشهري قطع زيارته إلى مدينة نيويورك قبل الموعد بأسبوع، بسبب تفنيد المزاعم التي تسوقها وسائل إعلام، باعتباره كان من فريق مزعوم قام بإخفاء الصحفي جمال خاشقجي.