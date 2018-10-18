سعودي يفند رواية مشاركته بقتل خاشقجي: لم أزر تركيا (فيديو)

فند مواطن سعودي، يدعى وليد عبدالله الشهري، روايات تناولتها وسائل إعلام تركية، حول مشاركته ضمن فريق لقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

ونفى الشهري، وفقًا لموقع “سبق” السعودي، زيارة تركيا، حسبما تناولت وسائل إعلام عدة، مبينًا أنه كان توقف خلال رحلة “ترانزيت”، في مطار “أتاتورك” أثناء سفره من باريس إلى جدة، وذلك قبل 3 سنوات.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشهري، يكذب من خلاله رواية مشاركته في حادثة قتل خاشقجي، قائلًا إنه “تفاجأ أثناء زيارته قبل أيام، للولايات المتحدة، بنشر الإعلام الأمريكي صورته من ضمن فريق اغتيال زعمت وسائل الإعلام التركية والقطرية ضلوعه في قتل (خاشقجي)”.

وعلى إثر تلك المزاعم، قرر الشهري قطع زيارته الأخيرة إلى مدينة نيويورك قبل الموعد بأسبوع، بسبب تفنيد المزاعم التي تسوقها وسائل إعلام، باعتباره كان من فريق مزعوم قام بإخفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وكانت وسائل إعلام تركية، نشرت صورة للشهري ضمن 15 سعوديًا، ادعت بأنهم خلية متورطة في حادثة اختفاء الكاتب جمال خاشقجي، رغم عدم اكتمال التحقيقات لانجلاء الرواية الواضحة للحادثة.