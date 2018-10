المحققون السعوديون يغادرون منزل القنصل محمد العتيبي في إسطنبول

View this post on Instagram

@eremnews . . تتواصل داخل مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة #إسطنبول، أعمال فريق التحقيق التركي المشارك في مجموعة العمل المشتركة التي تشكل بخصوص اختفاء الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي. فيما ظهرت #طائرة مسيرة تغطي تشارك في أعمال البحث والتصوير أعلى منزل القنصل السعودي #محمد_العتيبي #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #تركيا