المحققون السعوديون يغادرون منزل القنصل محمد العتيبي في إسطنبول

غادر فريق التحقيق السعودي في قضية الصحفي جمال خاشقجي، منزل القنصل العام السعودي في إسطنبول.

وقال شاهد من “رويترز”، إن “فريق التحقيق السعودي غادر مقر إقامة القنصل”.

وفي وقت سابق، غادرت أيضًا مجموعة من المحققين الأتراك منزل القنصل بعد تفتيش المبنى لقرابة 9 ساعات.

وكان فريق التحقيق السعودي المكون من 11 فردًا، وصل ظهر الأربعاء إلى مقر إقامة القنصل محمد العتيبي، في إطار التحقيقات بشأن اختفاء جمال خاشقجي.

وكان من المتوقع أن تفتش الشرطة التركية المقر، الثلاثاء، لكن ضباطًا بالموقع أكدوا أن التفتيش ألغي لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من الحضور.