السعودية تنفي اجتماع قائد جيشها بنظيره الإسرائيلي في واشنطن

نفت السعودية، اليوم الأربعاء، أنباء عن لقاء جمع قائد الجيش السعودي بنظيره الإسرائيلي، قادي آيزنكوت في واشنطن.

ونفى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس الأركان الإسرائيلي قادي آيزنكوت، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأوضح المصدر أن “الرويلي شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع المنعقد في قاعدة أندروز الجوية، في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لمناقشة مواجهة جماعات التطرف العنيف بمشاركة 81 دولة خلال الفترة من 15-16 أكتوبر 2018”.

وأضاف أن “عشاء رسميًا لجميع المشاركين على شرف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تخلل الاجتماع، وتبعه في اليوم التالي المؤتمر الرئيس في قاعدة أندروز الجوية”.

وشدد المصدر على أن ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية “عارٍ من الصحة، ولم يتم خلال الاجتماع أي لقاء ثنائي بين الطرفين”.