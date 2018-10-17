ما حقيقة إعفاء القنصل السعودي في إسطنبول من منصبه؟

انتشرت اليوم الأربعاء، أنباء عن إعفاء القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، من منصبه، على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، منسوبة لصحيفة سبق السعودية واسعة الانتشار في المملكة.

ونقلت وكالة “رويترز” النبأ في خبر عاجل، عن صحيفة “سبق” السعودية، قالت فيه: “بيان رسمي على صحيفة سبق: إعفاء القنصل السعودي من مهامه ووضعه تحت التحقيق بسبب “انتهاكات”.

غير أن ما ذكرته الوكالة وناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة حتى الآن، وصحيفة “سبق” السعودية لم تورد النبأ على موقعها، ولا على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى النشطاء بنشر صورة مفبركة للخبر المزعوم منشورًا على سبق.

واضطرت رويترز لاحقا إلى سحب الخبر الكاذب في ملحوظة بثتها لمشتركيها مؤكدة أن الخبر لم يرد على سبق.

وعاد القنصل السعودي في إسطنبول إلى الرياض أمس الثلاثاء، بينما تستعد فرق التحقيق المشتركة بين السعودية وتركيا لتفتيش منزله في إسطنبول، في إطار التحقيق الجاري بشأن مصير خاشقجي.